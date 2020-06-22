2020-06-22T18:55:15+03:00
Происшествия

Лес загорелся в Приозерском районе под Санкт-Петербургом

Пожарные и лесники борются с возгоранием и сильным задымлением [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти горит лесВ Ленобласти горит лесФото: СОЦСЕТИ
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В Ленинградской области загорелся лес. В понедельник, 22 июня 2020 года, в социальной сети появилось сообщение о пожаре в Приозерском районе, недалеко от поселка Синево. На снимках сделанных с места бедствия, весь лес в дыму, однако открытого огня не видно. По словам очевидцев, на месте уже работают пожарные службы и лесники.

- Ну и все, покатались на шашлыки, теперь леса закроют. И будут не за маски штрафовать, а за посещение леса, - возмутились комментаторы в социальной сети.

Возгорание произошло в Приозерском районе Фото: СОЦСЕТИ

Возгорание произошло в Приозерском районеФото: СОЦСЕТИ

По официальным данным, причина возгорания пока что не ясна. Однако пользователи сети уверены – виновен человек. Горожане предполагают, что пожар начался из-за отдыхающих, которые не погасили за собой костер, либо из-за оставленного людьми мусора.

- Достаточно осколка от бутылки, на солнце эффект лупы и происходит загорание. Поэтому важно убирать за собой мусор, - отметила одна из участниц обсуждения.

Масштаб бедствия на данный момент не известен. Сообщений о пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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