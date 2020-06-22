Крапивой по голому телу отхлестали парней, избивших уличных музыкантов в Санкт-Петербурге

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:19:20+03:00

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В Санкт-Петербурге неизвестные активисты решили наказать компанию парней, которые избили беременную певицу и уличного музыканта у станции метро "Рыбацкое" в Санкт-Петербурге. В понедельник, 22 июня 2020 года, в сети появилось видео, на котором молодых людей заставляют раздеваться, а после по голой спине и ягодицам хлещут крапивой.

- Вот так вот их, как в детском саду, - приговаривает голос за кадром.

Также парней заставили извиниться и объяснить причины своего поступка на камеру. Молодой человек рассказал, что в тот день был пьян, подошел к музыканту и попросил зачитать рэп. Однако когда тот отказал, подростки напали на мужчину и беременную певицу.

На данный момент полиция уже поймала хулиганов. Ими оказались подростки от 16 до 19 лет. В отношении них уже возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/786414" frameborder="0"></iframe> Активисты отхлестали крапивой подростков, избивших уличных музыкантов в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU