2020-06-22T19:19:20+03:00
Общество

Крапивой по голому телу отхлестали парней, избивших уличных музыкантов в Санкт-Петербурге

Неизвестные нашли хулиганов и решили наказать их по своему [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Неизвестный наказали крапивой парней, избивших уличных музыкантов в ПетербургеНеизвестный наказали крапивой парней, избивших уличных музыкантов в ПетербургеФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге неизвестные активисты решили наказать компанию парней, которые избили беременную певицу и уличного музыканта у станции метро "Рыбацкое" в Санкт-Петербурге. В понедельник, 22 июня 2020 года, в сети появилось видео, на котором молодых людей заставляют раздеваться, а после по голой спине и ягодицам хлещут крапивой.

- Вот так вот их, как в детском саду, - приговаривает голос за кадром.

Также парней заставили извиниться и объяснить причины своего поступка на камеру. Молодой человек рассказал, что в тот день был пьян, подошел к музыканту и попросил зачитать рэп. Однако когда тот отказал, подростки напали на мужчину и беременную певицу.

На данный момент полиция уже поймала хулиганов. Ими оказались подростки от 16 до 19 лет. В отношении них уже возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

Активисты отхлестали крапивой подростков, избивших уличных музыкантов в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Лента» открыла два новых магазина в Санкт-Петербурге
Педиатр из Санкт-Петербурга стала лучшим врачом России
КАД полностью перекрыт из-за жесткого ДТП в Санкт-Петербурге 22 июня 2020 года
Врача Покровской больницы, жаловавшегося на нехватку защитных костюмов, уволили из медучреждения Санкт-Петербурга
«Зенит» назвал, кто сможет попасть на домашние матчи в Санкт-Петербурге
Крапивой по голому телу отхлестали парней, избивших уличных музыкантов в Санкт-Петербурге
Суд вынес приговор водителю, устроившему на ЗСД аварию в восемью погибшими
Лес загорелся в Приозерском районе под Санкт-Петербургом
Стало известно, когда откроются пляжи в Санкт-Петербург
Пригородные электрички задержались из-за оборванных контактных проводов на станции Броневая
89 миллионов рублей на махинациях с налогами заработал житель Санкт-Петербурга
Капсулу с посланием потомкам заложили в Санкт-Петербурге