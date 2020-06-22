КАД полностью перекрыт из-за жесткого ДТП в Санкт-Петербурге 22 июня 2020 года

22 Июнь 2020 2020-06-22T20:17:36+03:00

На внутреннем кольце дороги столкнулись грузовик и четыре «легковушки» [видео]

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Вечером в понедельник, 22 июня 2020 года, на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге произошло жесткое ДТП, которое полностью перекрыло движение по внутренней стороне трассы. Около 19:10 часов на 10 километре кольца столкнулись грузовик и четыре легковых автомобиля. Сейчас на месте работают экстренные службы.

- Там грузовик ехал, а впереди пробка началась, он на скорости прям и въехал. Я видела, - рассказала в социальной сети очевидица произошедшего.

По словам свидетелей, водитель одной из «легковушек» оказался зажат автомобилями, но выжил. Официальных данных о количестве пострадавших на данный момент нет.

По данным ФКУ Упрдор "Северо-Запад" в связи с тем, что поврежденными автомобилями заняты все полосы проезжей части, движение полностью перекрыто. В качестве альтернативного маршрута автомобилисты могут воспользоваться Приморским шоссе, ЗСД, Коннолахтинской дорогой.

На месте происшествия находятся "скорая", МЧС, ГИБДД, сотрудники эксплуатирующей подрядной организации.

Жесткое ДТП на КАД с грузовиком и 4 "легковушками" 22 июня 2020 года .

ИСТОЧНИК KP.RU