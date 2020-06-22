Рюмочные и «наливайки» меньше 50 «квадратов» могут запретить в Санкт-Петербурге

22 Июнь 2020 2020-06-22T21:57:13+03:00

В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2021 года

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В Санкт-Петербурге планируют запретить небольшие рюмочные и так называемые «наливайки», площадь который меньше 50 квадратных метров. Как пояснил в понедельник, 22 июня 2020 года, депутат Законодательного собрания Денис Четырбок в эфире Радио «Комсомольская правда», закон может вступить в силу уже 1 января 2021 года.

НУЛЕВОЕ ЧТЕНИЕ. ЗакС все-таки закрывает рюмочные площадью меньше 50 квадратных метров 00:00 00:00

- Сейчас в федеральном законе ограничение для таких заведений, которые под видом кафешек ночью торгуют алкоголем, 20 «квадратов». Но мы предложили 50. Так, останутся только те, что и так исполняет предписание, - пояснил Четырбок.

Речь идет о том, чтобы данные заведения, позиционирующие себя как кафе, могли соблюдать все пожарные нормы, предписания Роспотребнадзора и многие другие.

Во вторник, 23 июня, в ЗакСе пройдет второе чтение по данному законопроекту. Предположительно, он будет принят в июле-августе текущего года. Так, до его вступления в силу у предпринимателей будет время для того, чтобы перестроить или закрыть бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU