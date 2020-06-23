Петербуржцам предложили выбрать имя для детеныша львинохвостого макака из Ленинградского зоопарка
Ленинградский зоопарк во вторник, 23 июня 2020 года, объявил конкурс на лучшее имя для детеныша львинохвостого макака. 28 апреля в Санкт-Петербурге у пары обезьян Дамана и Алисы родился очаровательный малыш. Долгое время он прятался за мамой и работники зоосада почти не видели малютку. Обезьянка все время передвигалась только с мамой, поэтому пол было установить очень сложно.
Малыш появился на свет 28 апреля / Фото: Ленинградский зоопарк
- После того, как он начал передвигаться самостоятельно мы узнали, что это самец. По традиции мы объявляем конкурс на имя для крохи, - рассказали в зоопарке.
Так как отец детеныша прибыл к нам из Парижа, в зоопарке хотят дать малышу французское имя.
В приоритете - французские имена / Фото: Ленинградский зоопарк
Принять участие в конкурсе можно в социальных сетях. Для этого надо быть подписанным на Instagram Ленинградского зоопарка. Конкурс продлится до 8 июля, а после будут подведены итоги и выбрано самое лучшее и подходящее имя на макака.
ИСТОЧНИК KP.RU