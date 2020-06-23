2020-06-23T18:18:06+03:00
Общество

Появилась схема перекрытия улиц в Санкт-Петербурге в честь парада Победы 24 июня 2020 года

Ограничение движения начнется за сутки до праздника [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Часть улиц в центре Санкт-Петербурга перекроют за сутки до парада Победы 24 июня 2020 годаЧасть улиц в центре Санкт-Петербурга перекроют за сутки до парада Победы 24 июня 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге в среду, 24 июня 2020 года, состоится торжественный парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Для его проведения в центре города будут перекрыты несколько улиц, по которым пройдет военная техника. Схема ограничения движения появилась в сети.

- Перекрытие улиц начнется за сутки, с 23 июня. С 16:00 будет перекрыта Миллионная улица, набережная Зимней канавки, Дворцовая набережная, Певческий проезд и часть набережной Мойки, - сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Схема перекрытия улиц 24 июня 2020 года / Фото: Смольный

Схема перекрытия улиц 24 июня 2020 года / Фото: Смольный

В день парада, 24 июня, будет перекрыта часть Невского проспекта у Дворцовой площади, Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейской набережной и Дворцового проезда.

Также запрещено будет останавливаться по нечетной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, а также по четной стороне набережной реки мойки от Невского проспекта до 22 дома, Певческому проезду и Миллионной улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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