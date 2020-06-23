2020-06-23T18:44:12+03:00
Общество

Названо время начала салюта в Санкт-Петербурге 24 июня

Смольный настаивает на том, чтобы смотреть его дома по телевизору
Александра СУРИССтепан СТЕПАНОВ
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Салют в Санкт-Петербурге 24 июня начнется в 23.00.Салют в Санкт-Петербурге 24 июня начнется в 23.00.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Санкт-Петербург готовится к празднованию Дня Победы, в этом году все основные мероприятия были перенесены с 9 мая на 24 июня, в этот же день на Дворцовой площади пройдет парад, а вечером прогремит салют. До последнего не было известно, будет ли он, но только что Кириллов заверил: состоится.

- Салют будет в честь 75-летия Дня Победы будет на Петропавловской крепости, дадут 30 залпов, - сообщил на брифинге вице-губернатор Владимир Кириллов. - Лучше посмотреть его по телевизору дома. Смысла выходить на набережную никакого нет.

Также стало известно время начала салюта на День Победы 24 июня 2020 года в Санкт-Петербурге. Он начнется в 23.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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