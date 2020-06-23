Метро будет работать по обычному графику в Санкт-Петербурге 24 июня 2020 года

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:45:52+03:00

24 июня 2020 года метро Петербурга будет работать по обычному графику Фото: Артем КИЛЬКИН

Подземка закроется на вход и выход в 22:00 часов

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В среду, 24 июня 2020 года, в Санкт-Петербурге состоится празднование 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, а также торжественный парад военной техники. Несмотря на праздничный день, метрополитен Северной столице продолжит работать по обычному, сокращенному графику.

- Метро завтра работает в обычных условиях до 22:00 на вход и выход, - сообщил вице-губернатор Владимир Кириллов.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса, метрополитен в Петербурге начал работать по сокращенному графику. Также в летнее время начали курсировать ночные автобусы, дублирующие линии метро. График работы с 22:00 до 01:00.

Вечером 24 июня в честь праздника состоится также салют. 30 залпов прогремят над Невой с Петропавловской крепости в 23:00. А вот красочного фейерверка не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU