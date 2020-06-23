2020-06-23T18:45:52+03:00
Общество

Метро будет работать по обычному графику в Санкт-Петербурге 24 июня 2020 года

Подземка закроется на вход и выход в 22:00 часов
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
24 июня 2020 года метро Петербурга будет работать по обычному графику24 июня 2020 года метро Петербурга будет работать по обычному графикуФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В среду, 24 июня 2020 года, в Санкт-Петербурге состоится празднование 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, а также торжественный парад военной техники. Несмотря на праздничный день, метрополитен Северной столице продолжит работать по обычному, сокращенному графику.

- Метро завтра работает в обычных условиях до 22:00 на вход и выход, - сообщил вице-губернатор Владимир Кириллов.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса, метрополитен в Петербурге начал работать по сокращенному графику. Также в летнее время начали курсировать ночные автобусы, дублирующие линии метро. График работы с 22:00 до 01:00.

Вечером 24 июня в честь праздника состоится также салют. 30 залпов прогремят над Невой с Петропавловской крепости в 23:00. А вот красочного фейерверка не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Беглов поздравил спасателей с Днем пожарной охраны Санкт-Петербурга
Движение в центре Санкт-Петербурга частично перекроют из-за празднования «Алых парусов»
За убийство старшего брата, житель Ленинградской области получил 5 лет тюрьмы
Петербургским рестораторам разрешили открыть летние кафе по упрощенной схеме
Женщина задушила 11-летнюю дочь за кражу продовольственных карточек в блокадном Ленинграде
Снесенную дачу в Озерках восстановят по решению суда в Санкт-Петербурге
Собака выкопала человеческие кости во дворе дома в Ленинградкой области
Метро будет работать по обычному графику в Санкт-Петербурге 24 июня 2020 года
Названо время начала салюта в Санкт-Петербурге 24 июня
Появилась схема перекрытия улиц в Санкт-Петербурге в честь парада Победы 24 июня
На видео попало ограбление магазина оптики в Санкт-Петербурге