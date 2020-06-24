2020-06-24T11:05:52+03:00
Общество

17 513 человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Данные на 24 июня приводит городской Оперативный штаб
Петр КИБЕР
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Больше 17 тысяч человек проверили на коронавирус в Петербурге.Больше 17 тысяч человек проверили на коронавирус в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Больше 17 тысяч человек были обследованы на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге. Последние статистические данные по состоянию на утро 24 июня приводит городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 17 513 человек. Под медицинским наблюдением находится 1990 горожан. Из них 52 - в обсерваторе, 786 - на самоизоляции, 1152 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

Также стало известно о новых 218 случаях заражения коронавирусом и сразу 648 вылечившихся пациентах за минувшие 24 часа.

Операторами Единой справочной службы «122» обработано 623 вызова с вопросами о коронавирусе. Еще 189 звонков поступили на экстренный номер 112. Часть горожан сообщала о возвращении домой из заграничной поездки, другим требовалась помощь врачей или полиции.

С запросом об оказании волонтерской поддержки по горячей линии 8-800-200-34-11 обратились 79 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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