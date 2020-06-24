Ветераны, пришедшие на Парад Победы в Санкт-Петербурге: "Мы фашистов не боялись, а уж коронавируса тем более"
В Спнкт-Петербурге завершился Парад Победы на Дворцовой площади. В праздничных мероприятиях приняли участие почти 5 тысяч военных и больше 700 человек гостей. Обычные зрители на торжества допущены не были из-за эпидобстановки в стране. Тем не менее Парад Победы состоялся в лучших традициях. Губернатор Петербурга Александр Беглов с уверенностью заявил, что все прошло хорошо.
- Мы выполнили все предписания Роспотребнадзора, - подчеркнул Беглов. - Было много разговор - приглашать ветеранов или нет. Но когда мы задали этот вопрос им самим, они ответили: "Мы фашистов не боялись, а уж коронавируса тем более". В итоге мы, помимо всего прочего, за каждым ветераном закрепили волонтера, который привез его из дома на машине, а потом увезет домой".
Также Александр Беглов рассказал журналистам, что первый парад, в котором приняли участие гвардейские части, прошел на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 8 июля 2020 года. А также представил СМИ 14-летнего кадета Михаила Катаева. Когда-то его прадед прошел в том самом первом параде - а сам Михаил принял участие в сегодняшнем.
Парад Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН
ИСТОЧНИК KP.RU