2020-06-24T17:55:01+03:00
Общество

Памятник «Погибшим при защите Отечества» установили на трассе «Нева»

Монумент расположился на 561-м километре трассы по направлению из Санкт-Петербурга в Москву [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Памятник «Погибшим при защите Отечества» установили на трассе "Нева" / Фото: "Автодор"Памятник «Погибшим при защите Отечества» установили на трассе "Нева" / Фото: "Автодор"
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В среду, 24 июня 2020 года, на трассе М-11 «Нева» был завершен монтаж памятника «Погибшим при защите Отечества». Монумент расположился на 561-м километре дороги по направлению из Санкт-Петербурга в Москву. Торжественное открытие намечено на 27 июня.

- Бронзовый монумент является доминантой мемориала «Погибшим при защите Отечества». Придорожный киот с мозаичными образами Новгородской Божьей Матери «Знамение» и Александра Невского стоит на противоположной стороне трассы, - рассказали в пресс-службе «Автодор».

Торжественное открытие монумента назначено на 27 июня / Фото: "Автодор"

Торжественное открытие монумента назначено на 27 июня / Фото: "Автодор"

Место для памятника выбрано не случайно. Недалеко от площадки отдыха в Мясном Бору в Новгородской области бойцы Волховского фронта в тяжелых сражениях сдерживали врага в 1942 году.

В качестве памятника взяли традиционный образ воина-защитника. Над ним работали скульпторы Студии военных художников имени М.Б. Грекова. Высота памятника более трех метров, а вместе с постаментом – он возвышается над кронами деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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