Суперкар McLaren за 20 миллионов рублей попал в аварию в Санкт-Петербурге

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:09:49+03:00

На проспекте Добролюбова в него врезался народный Hyundai Creta

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Очень редкий и очень дорогой суперкар McLaren (МакЛарен) попал в аварию в Санкт-Петербурге. Черная спортивная машина, стоимостью примерно в 20 миллионов рублей столкнулась с простонародным Hyundai Creta.

- На проспекте Добролюбова Hyundai притер McLaren, - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей, водитель суперкара пытался повернуть через плотный поток машин с проспекта Добролюбова на Провиантскую улицу. Два ряда встречных автомобилей его пропустили, а ехавший по крайней правой полосе Hyundai Creta не успел притормозить и влетел в неожиданно вывернувший McLaren.

Удар хоть и был не слишком сильным, но определенные повреждения дорогая машина получила. Учитывая, что кузов спорткара сделан из углепластика, любой ремонт встанет в очень большую «копеечку».

Стоит сказать, что хоть McLaren не так известен, как Ferrari, цены на него начинаются от 150 тысяч евро и заходят далеко за миллион в зависимости от модели.

ИСТОЧНИК KP.RU