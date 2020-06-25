2020-06-25T21:49:46+03:00
Происшествия

Следователи разыскивают мужчину, убившего и ограбившего пенсионерку в парке Александрино в Санкт-Петербурге

Фотографию подозреваемого комитет разместил в сети [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге разыскивают мужчину, убившего пенсионерку в парке / Фото: Следственный комитетВ Петербурге разыскивают мужчину, убившего пенсионерку в парке / Фото: Следственный комитет
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В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, который ограбил и убил пенсионерку в парке Александрино в Кировском районе города. В четверг, 25 июня 2020 года, следственный комитет разместил в сети фотографию подозреваемого, а также обратился к горожанам с просьбой сообщить, если они видели этого человека.

- Из материалов уголовного дела следует, что днем 23 июня 2020 года неизвестный мужчина, находясь в парке Александрино в Кировском районе города, напал на женщину 1944 года рождения, похитил, принадлежащую ей сумку и нанес множественные колото-резаные ранения неустановленным следствием предметом, после чего с места происшествия скрылся, - сообщили в следственном комитете.

Горожан просят сообщить, если они видели или знают этого мужчину / Фото: Следственный комитет

Горожан просят сообщить, если они видели или знают этого мужчину / Фото: Следственный комитет

Несчастная пенсионерка была госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась от полученных повреждений

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу обращается к жителям и гостям города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также других регионов, которые опознали указанного мужчину обращаться по телефонам: 8 (812) 570-66-71, 8 (921) 369-80-70 или 02, при этом конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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