Следователи разыскивают мужчину, убившего и ограбившего пенсионерку в парке Александрино в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, который ограбил и убил пенсионерку в парке Александрино в Кировском районе города. В четверг, 25 июня 2020 года, следственный комитет разместил в сети фотографию подозреваемого, а также обратился к горожанам с просьбой сообщить, если они видели этого человека.
- Из материалов уголовного дела следует, что днем 23 июня 2020 года неизвестный мужчина, находясь в парке Александрино в Кировском районе города, напал на женщину 1944 года рождения, похитил, принадлежащую ей сумку и нанес множественные колото-резаные ранения неустановленным следствием предметом, после чего с места происшествия скрылся, - сообщили в следственном комитете.
Горожан просят сообщить, если они видели или знают этого мужчину / Фото: Следственный комитет
Несчастная пенсионерка была госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась от полученных повреждений
Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу обращается к жителям и гостям города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также других регионов, которые опознали указанного мужчину обращаться по телефонам: 8 (812) 570-66-71, 8 (921) 369-80-70 или 02, при этом конфиденциальность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU