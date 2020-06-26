2020-06-26T09:02:46+03:00
Общество

Санкт-Петербург победил в опросе «Куда бы вы поехали в отпуск»

В списке из городов-миллионников Северная столица обошла Казань и Краснодар
Петр КИБЕР
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Петербург стал самым привлекательным для туристов из российских городов-миллионников.Петербург стал самым привлекательным для туристов из российских городов-миллионников.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Санкт-Петербург в очередной раз обошел Москву в плане привлекательности для туристов. На этот раз опрос провели специалисты сервиса Яндекс. Путешествия. Они спросили россиян, в какой из городов-миллионников те хотели бы поехать, если бы вдруг выиграли бесплатный тур.

- Первое место занял Санкт-Петербург. На втором оказалась Казань. Третьим стал Краснодар, - сообщают организаторы опроса.

В десятку также вошли: Москва, Волгоград, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород.

Отметим, что всего в России 16 городов с населением выше миллиона человек. Менее привлекательными для туристов оказались Самара, Уфа, Воронеж, Пермь, Челябинск и Омск.

Впрочем, большая часть опрошенных в отпуск предпочла бы отправиться поближе к морю и солнцу. Курорты (российские или заграничные, если повезет) для отдыха выбрали 55%. Еще треть будут наслаждаться родной природой, а 14% выбрали культурно-исторический досуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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