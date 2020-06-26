2020-06-26T12:55:21+03:00
Общество

За продажу интимной смазки секс-шоп оштрафовали на 30 тысяч рублей

Представители магазина с наказанием не согласились
Петр КИБЕР
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За продажу интим-товаров в карантин секс-шоп получил штраф.За продажу интим-товаров в карантин секс-шоп получил штраф.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петроградский районный суд вынес решение в отношении магазина интимных товаров, который попался на торговле товарами не самой первой необходимости в время карантина. Суд посчитал, что продажа геля-смазки для любовных утех была нарушением правил режима самоизоляции.

- 13 апреля, в условиях введенных запретов и ограничений, индивидуальный предприниматель допустил функционирование объекта торговли интимной продукцией «Точка любви», а именно, была осуществлена продажа товара «Hot Glide Liquid Pleasure» за 999 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Представитель магазина заявил, что интимную гель-смазку клиенту действительно продали. Однако нарушением правил торговли это не считают, так как в магазине был представлены салфетки, санитайзеры и прочие товары первой необходимости.

Суд, впрочем, не впечатлился доводами защиты и выписал секс-шопу штраф в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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