За продажу интимной смазки секс-шоп оштрафовали на 30 тысяч рублей
Петроградский районный суд вынес решение в отношении магазина интимных товаров, который попался на торговле товарами не самой первой необходимости в время карантина. Суд посчитал, что продажа геля-смазки для любовных утех была нарушением правил режима самоизоляции.
- 13 апреля, в условиях введенных запретов и ограничений, индивидуальный предприниматель допустил функционирование объекта торговли интимной продукцией «Точка любви», а именно, была осуществлена продажа товара «Hot Glide Liquid Pleasure» за 999 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Представитель магазина заявил, что интимную гель-смазку клиенту действительно продали. Однако нарушением правил торговли это не считают, так как в магазине был представлены салфетки, санитайзеры и прочие товары первой необходимости.
Суд, впрочем, не впечатлился доводами защиты и выписал секс-шопу штраф в 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU