Ленинградский зоопарк откроется 29 июня 2020 года

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:20:46+03:00

Все посетители должны быть в масках и перчатках

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В Санкт-Петербурге наконец-т открывается Ленинградский зоопарк. С понедельника, 29 июня 2020 года, зоосад откроет свои двери для посетителей. Однако прогулки по зоопарку должны проходить с соблюдением всех необходимых санитарных норм, чтобы обезопасить всех посетителей.

- Вход на территорию осуществляется только в масках и перчатках. Просим вас соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Для вашего удобства мы сделали специальные разметки на территории, - рассказали в Ленинградском зоопарке.

Зоопарк будет работать с 10:00 до 20:00. При этом кассы закрываются за час до окончания работы.

За время карантина животное успели очень соскучиться по посетителям. Особенно звезда Ленинградского зоопарка – белая медведица Хаарчаана.

Также за время пандемии в зоопарке родился малыш у пары львинохвостых макак. Сейчас сотрудники зоопарка объявили конкурс на имя малышу. В приоритете французские имена, так как его папа приехал в Петербург из Парижа.

ИСТОЧНИК KP.RU