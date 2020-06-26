2020-06-26T19:46:45+03:00
Происшествия

Троих детей укусили змеи в Санкт-Петербурге

Из-за жары пресмыкающиеся активизировались на суше и воде
Лилия КОЗЛОВА
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Змеи покусали троих детей за неделю в Петербурге / Фото: Комитет по здравоохранениюЗмеи покусали троих детей за неделю в Петербурге / Фото: Комитет по здравоохранению
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В течение недели несколько малышей пострадали от укусов змей в Санкт-Петербурге. В пятницу, 26 июня 2020 года, комитет по здравоохранению рассказал, что за минувшие дни в Детский городской многопрофильный клинический специализированный стационар высоких медицинских технологий обратились родители трои детей, которые пострадали от нападения пресноводных.

- Сейчас здоровье троих детей не вызывают опасений у медиков: после оказания специализированной помощи и наблюдения в реанимации двое уже выписаны, один ребенок переведен в отделение, - рассказали в комитете со ссылкой на заведующего реанимацией центра Михаила Русака.

Отмечается, что за сезон в больницу на Авангардной поступают 2-3 ребенка, укушенных змеями. Бывают и тяжелые случаи, когда детям нужны были подключения к ИВЛ и заместительная почечная терапия.

Специалисты отмечают, что сейчас змеи активизировались на воде и суше из-за жары и палящего солнца. В случае укуса змеи надо как можно скорее доставить ребенка в специализированный стационар либо в ближайшую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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