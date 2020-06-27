В квартире поэта Иосифа Бродского нашли «клад»
Настоящий клад – так в шутку называют артефакты, найденные при ремонте в квартире-музее поэта Иосифа Бродского «Полторы комнаты». Строители вскрыли полы и под паркетом обнаружились те самые «сокровища».
- В комнате Бродского найден клад. Именно так наш мастер по паркетам Сергей назвал копейку 1972 года, в котором поэт покинул этот дом. Брошена монетка самим поэтом, чтобы когда-нибудь вернуться домой? Вряд ли, конечно. В любом случае, не помогло, - сообщается на странице музея в Инстаграме.
Кроме копейки в числе найденных артефактов оказались:
- три пуговицы (две из них, совершенно одинаковые, были будто специально запихнуты в щель между половицами); - моток проволоки; - несколько кусочков разных газет, некоторые еще дореволюционные; - две папиросы; - кусочек бижутерии; - целую горсть каких-то косточек; - ремешок неизвестно от чего; - странную картонную штуку, подозрительно напоминающую башмак плоскои бумажнои куклы.
Вряд ли эти «ценности» пополнят экспозицию музея на Литейном проспекте, но определенный дух эпохи, когда в своих полутора комнатах жил сам поэт, они почувствовать дадут.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Письмо Иосифа Бродского продали с аукциона за два миллиона рублей
Послание было адресовано подруге поэта (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU