2020-06-27T12:40:57+03:00
Общество

В квартире поэта Иосифа Бродского нашли «клад»

Строители вскрыли полы и под паркетом обнаружили интересные вещи
Петр КИБЕР
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Под паркетом в доме Бродского нашли "клад". Фото: instagram.com/brodsky.onlineПод паркетом в доме Бродского нашли "клад". Фото: instagram.com/brodsky.online
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Настоящий клад – так в шутку называют артефакты, найденные при ремонте в квартире-музее поэта Иосифа Бродского «Полторы комнаты». Строители вскрыли полы и под паркетом обнаружились те самые «сокровища».

- В комнате Бродского найден клад. Именно так наш мастер по паркетам Сергей назвал копейку 1972 года, в котором поэт покинул этот дом. Брошена монетка самим поэтом, чтобы когда-нибудь вернуться домой? Вряд ли, конечно. В любом случае, не помогло, - сообщается на странице музея в Инстаграме.

Кроме копейки в числе найденных артефактов оказались:

- три пуговицы (две из них, совершенно одинаковые, были будто специально запихнуты в щель между половицами); - моток проволоки; - несколько кусочков разных газет, некоторые еще дореволюционные; - две папиросы; - кусочек бижутерии; - целую горсть каких-то косточек; - ремешок неизвестно от чего; - странную картонную штуку, подозрительно напоминающую башмак плоскои бумажнои куклы.

Вряд ли эти «ценности» пополнят экспозицию музея на Литейном проспекте, но определенный дух эпохи, когда в своих полутора комнатах жил сам поэт, они почувствовать дадут.

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В квартире Иосифа Бродского нашли "клад"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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