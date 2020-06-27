2020-06-27T13:41:35+03:00
Общество

Александр Дрозденко объяснил, почему в Ленобласти открыли все торговые центры, кроме Мег

Всеволожский район так и не перевели в "желтую" зону
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Меги обещали открыть в конце июня, но так и не смогли этого сделатьМеги обещали открыть в конце июня, но так и не смогли этого сделатьФото: Олег ЗОЛОТО
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В пятницу вечером на сайте правительства Ленобласти появился документ, регламентирующий очередной этап смягчения ограничений в регионе. Но порадовал он не всех: жители Всеволожского района, который обещали перевести в "желтую" зону, но в итоге оставили в "красной" были очень недовольны.

В частности возмущение вызвали по-прежнему закрытые Меги во Всеволожском районе. Их уже несколько раз планировали открыть, но все никак. Вот и на этот раз оказалось: в полном объеме магазины там не заработают до 15 июля.

- Это совместное решение двух Роспотребнадзоров: города и области, - написал в своем Инстаграме Александр Дрозденко. - Пока Петербург не разрешит работать хотя бы малым торговым центрам, Меги на границе открывать не будем. Все остальное в красной зоне работает. И все торговые центры в области работают - я эту ответственность взял на себя. Но по Мегам, к сожалению, не могу единолично принять решение. Мы должны синхронизировать работу объектов совместного использования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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