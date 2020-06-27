Свалка загорелась на Дальневосточном проспекте

27 Июнь 2020 2020-06-27T21:28:22+03:00

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Огромный столб густого черного дыма, поднимающийся в чистое петербургское небо, напугал жителей Невского района вечером 27 июня. Причем дымило так, что признаки пожара были видны из многих районов Петербурга и даже из Кудрово. Как оказалось, это полыхает свалка на Дальневосточном проспекте.

- 27 июня, около 20:30 поступило сообщение о возгорании по адресу: Невский район, Дальневосточный проспект, у дома 9, - информирует пресс-служба петербургского управления МЧС.

По прибытии на место оказалось, что на открытой территории на площадью 150 квадратных метров горит мусор. Именно от него вверх на десятки метров поднимается столб черного дыма.

- С Колтушей даже видать, аж шашлыка захотелось, - пишут в соцсетях ироничные петербуржцы и предполагают, что это выпускники могут отмечать «Алые паруса».

Сейчас на месте пожара работают несколько подразделений МЧС. Сведений о локализации ЧП, как и о пострадавших пока не поступало.

На Дальневосточном проспекте горит свалка.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU