Мужчина упал под поезд на станции метро «Гражданский проспект»
Человек упал под поезд на станции метро «Гражданский проспект». ЧП произошло около половины десятого вечера. Движение поездов на участке красной ветки было временно приостановлено. К станции съехались все экстренные службы.
- Примерно с 21.30 станцию «Гражданский проспект» закрыли на вход. Подъехали несколько машин МЧС и скорых, а также автомобиль аварийной службы метрополитена. Одновременно был закрыт и вестибюль станции «Девяткино», - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
По словам пассажиров, оказавшихся в момент происшествия на платформе станции, на рельсы упал мужчина. Некоторые сообщали о том, что тело погибшего достали из-под состава и оно лежало на перроне, накрытое тканью.
По другим данным, человек получил тяжелые травмы, им занимаются врачи-реаниматологи.
Ближе к 22:00 движение по красной ветке было восстановлено. Сейчас поезда идут в обычном графике.
Обстоятельства происшествия выясняются. Официальных сведений от экстренных служб пока не поступало.
ОБНОВЛЕНО: Упавший под поезд мужчина погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU