Мужчина упал под поезд на станции метро «Гражданский проспект»

27 Июнь 2020 2020-06-27T22:51:27+03:00

На станции метро "Гражданский проспект" на рельсы упал человек. Фото: vk.com/spb_today

По предварительным данным, человек погиб

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Человек упал под поезд на станции метро «Гражданский проспект». ЧП произошло около половины десятого вечера. Движение поездов на участке красной ветки было временно приостановлено. К станции съехались все экстренные службы.

- Примерно с 21.30 станцию «Гражданский проспект» закрыли на вход. Подъехали несколько машин МЧС и скорых, а также автомобиль аварийной службы метрополитена. Одновременно был закрыт и вестибюль станции «Девяткино», - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам пассажиров, оказавшихся в момент происшествия на платформе станции, на рельсы упал мужчина. Некоторые сообщали о том, что тело погибшего достали из-под состава и оно лежало на перроне, накрытое тканью.

По другим данным, человек получил тяжелые травмы, им занимаются врачи-реаниматологи.

Ближе к 22:00 движение по красной ветке было восстановлено. Сейчас поезда идут в обычном графике.

Обстоятельства происшествия выясняются. Официальных сведений от экстренных служб пока не поступало.

ОБНОВЛЕНО: Упавший под поезд мужчина погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU