2020-06-28T11:17:39+03:00
Происшествия

Молодой парень утонул на Суздальских озерах в Санкт-Петербурге

Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 июня
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
24-летний парень утонул на Верхнем Суздальском озере в Санкт-Петербурге. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб24-летний парень утонул на Верхнем Суздальском озере в Санкт-Петербурге. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге пока еще официально не открыто ни одного пляжа, жители и гости города продолжают игнорировать запреты и купаться – и, к сожалению, не без потерь. Так, в ночь с 27 на 28 июня на Верхнем Суздальском озере утонул молодой парень. Об инциденте сообщили подписчики группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Экстренные службы приехали в течение сорока минут, - поделились очевидцы трагедии. – Водолаз достал тело минут за пятнадцать.

В комментариях участники обсуждения предположили, что 24-летний молодой человек был нетрезв – а заодно припомнили, что озеро в принципе пользуется у местных жителей дурной славой из-за обилия строительного мусора на дне.

Напомним: ранее «Комсомолка» писала о скрытых опасностях петербургских водоемов. Если не знать места, можно запутаться в брошенной рыболовной сети, заплыть под топляк или и вовсе оказаться в смертельной воронке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Все желания обязательно сбудутся»: Александр Беглов поздравил выпускников с праздником «Алые паруса»
Девочку-подростка, находящуюся в федеральном розыске, задержали в Приморском районе Санкт-Петербурга
21 человек умер от коронавируса за сутки в Санкт-Петербурге
«Ударился об поезд»: появились подробности смерти мужчины на станции метро «Гражданский проспект» в Санкт-Петербурге
Молодой парень утонул на Суздальских озерах в Санкт-Петербурге
Полиция задержала мужчину, «заминировавшего» торговый центр на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
Почти 16 000 человек обследовали на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге
Пьяный водитель насмерть задавил 11-летнего мальчика во Всеволожском районе Ленобласти
Прогноз погоды на 28 июня в Санкт-Петербурге: в город пришли похолодание и дожди
Выпускной Алые паруса в Санкт-Петербурге закончился грандиозным салютом
Умер настоятель Петропавловского собора в Петергофе
Мужчина упал под поезд на станции метро «Гражданский проспект»
Свалка загорелась на Дальневосточном проспекте
В Ленобласти собака набросилась на 6-летнего ребенка
Тополя на набережной Карповки хотят защитить от вырубки
ОМОН начал выгонять посетителей из парка 300-летия перед «Алыми парусами»
Роспотребнадзор запретил открывать «Меги»
Житель Васильевского острова заявил, что нашел детские кости в вентиляции
В ЦПКиО рассказали об ограничениях и плате за вход после открытия
МЧС предупредило о грозе в Ленинградской области
На улице Рубинштейна прошел очередной полицейский рейд