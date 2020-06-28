Молодой парень утонул на Суздальских озерах в Санкт-Петербурге

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:17:39+03:00

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Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге пока еще официально не открыто ни одного пляжа, жители и гости города продолжают игнорировать запреты и купаться – и, к сожалению, не без потерь. Так, в ночь с 27 на 28 июня на Верхнем Суздальском озере утонул молодой парень. Об инциденте сообщили подписчики группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Экстренные службы приехали в течение сорока минут, - поделились очевидцы трагедии. – Водолаз достал тело минут за пятнадцать.

В комментариях участники обсуждения предположили, что 24-летний молодой человек был нетрезв – а заодно припомнили, что озеро в принципе пользуется у местных жителей дурной славой из-за обилия строительного мусора на дне.

Напомним: ранее «Комсомолка» писала о скрытых опасностях петербургских водоемов. Если не знать места, можно запутаться в брошенной рыболовной сети, заплыть под топляк или и вовсе оказаться в смертельной воронке.

ИСТОЧНИК KP.RU