Мигрант девять часов насиловал 20-летнюю девушку в салоне авто в Колпинском районе Санкт-Петербурга
Совершенно жуткий инцидент довелось расследовать в минувшую субботу, 27 июня, сотрудникам ОМВД по Колпинскому району. Утром к ним обратилась двадцатилетняя девушка с заявлением об изнасиловании. Выяснилось, что ее на протяжении девяти с лишним часов удерживал в салоне авто и насиловал мужчина азиатской внешности. Об этом «Комсомолке» сегодня, 28 июня, рассказал источник в правоохранительных органах.
- Со слов пострадавшей инцидент произошел в поселке Саперный у дома № 23 по улице Дорожной в промежутке между 00:37 и до 9:37 часов, - сообщил собеседник издания.
Полицейские оперативно возбудили уголовное дело и организовали розыск насильника. В итоге его удалось задержать вечером того же дня в соседнем поселке Понтонный. Выяснилось, что 23-летний мужчина, надругавшийся над девушкой, прибыл в Россию нелегально и не состоит на миграционном учете. Его задержали и поместили в изолятор. По части 1 статьи 131 УК РФ «Изнасилование» ему грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU