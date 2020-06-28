2020-06-28T13:36:27+03:00
Происшествия

Мигрант девять часов насиловал 20-летнюю девушку в салоне авто в Колпинском районе Санкт-Петербурга

Инцидент произошел в поселке Саперный
Сергей ВОЛЧКОВ
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Мигранта, девять часов насиловавшего девушку в салоне авто, задержали и отправили в изолятор.Мигранта, девять часов насиловавшего девушку в салоне авто, задержали и отправили в изолятор.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Совершенно жуткий инцидент довелось расследовать в минувшую субботу, 27 июня, сотрудникам ОМВД по Колпинскому району. Утром к ним обратилась двадцатилетняя девушка с заявлением об изнасиловании. Выяснилось, что ее на протяжении девяти с лишним часов удерживал в салоне авто и насиловал мужчина азиатской внешности. Об этом «Комсомолке» сегодня, 28 июня, рассказал источник в правоохранительных органах.

- Со слов пострадавшей инцидент произошел в поселке Саперный у дома № 23 по улице Дорожной в промежутке между 00:37 и до 9:37 часов, - сообщил собеседник издания.

Полицейские оперативно возбудили уголовное дело и организовали розыск насильника. В итоге его удалось задержать вечером того же дня в соседнем поселке Понтонный. Выяснилось, что 23-летний мужчина, надругавшийся над девушкой, прибыл в Россию нелегально и не состоит на миграционном учете. Его задержали и поместили в изолятор. По части 1 статьи 131 УК РФ «Изнасилование» ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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