2020-06-28T18:44:24+03:00
Происшествия

Скейтер разбил головой стеклянную остановку на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

Сам молодой человек не пострадал - чего не скажешь о городском бюджете
Сергей ВОЛЧКОВ
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Парень на скейте разбил головой стеклянную остановку в центре Санкт-Петербурга.Парень на скейте разбил головой стеклянную остановку в центре Санкт-Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Необычное «дорожно-транспортное происшествие» случилось сегодня, 28 июня, у дома № 54 на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Молодой парень на скейтборде столкнулся с другим парнем, ехавшем на самокате, а после – отлетел в сторону, протаранил головой стеклянную автобусную остановку и разнес ее вдребезги. О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях.

- По счастью, сам парень практически не пострадал, хотя после столкновения на него рухнул большой кусок стекла, отколовшегося от остановки, - сообщили свидетели инцидента. – Самокатчик тоже отделался легким испугом и после столкновения даже устоял на ногах.

Сейчас на месте «аварии» работают коммунальные службы – сметают с тротуара стеклянное крошево, в которое превратилась одна из стен остановки, а заодно пытаются подсчитать ущерб для городского хозяйства. Оба молодых человека – и сам скейтбордист, тот, о кого он так неудачно споткнулся – благополучно скрылись в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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