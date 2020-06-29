Лимит солнечных дней в Санкт-Петербурге закончится 29 июня

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:39:58+03:00

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Аномальная жара закончилась в Санкт-Петербурге. В понедельник, 29 июня 2020 года, в городе на Неве будет еще тепло и солнечно, однако в течение недели ожидаются дожди, грозы, а также понизится температура воздуха. Долго ли продержится похолодание, пока не известно.

- Лимит солнечных дней в Санкт-Петербурге подошел к концу. Сегодня, 29 июня, синоптическую ситуацию в городе продолжит формировать медленно уходящий на юго-восток антициклон. Он еще удержит преимущественно солнечную и сухую погоду, с комфортными температурами. Однако атмосферное давление начнет падать, обещая скорые изменения в погоде, - рассказал ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.

Так, в понедельник температура воздуха будет плюс 23-25 градусов, ветер легкий, восточный 4-9 метров в секунду.

А уже во вторник и среду, 30 июня и 1 июля, в Петербурге ожидаются дожди, ливни и местами пройдут грозы. Днем температура воздуха будет держаться на уровне плюс 20-22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU