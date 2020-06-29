Лимит солнечных дней в Санкт-Петербурге закончится 29 июня
Аномальная жара закончилась в Санкт-Петербурге. В понедельник, 29 июня 2020 года, в городе на Неве будет еще тепло и солнечно, однако в течение недели ожидаются дожди, грозы, а также понизится температура воздуха. Долго ли продержится похолодание, пока не известно.
- Лимит солнечных дней в Санкт-Петербурге подошел к концу. Сегодня, 29 июня, синоптическую ситуацию в городе продолжит формировать медленно уходящий на юго-восток антициклон. Он еще удержит преимущественно солнечную и сухую погоду, с комфортными температурами. Однако атмосферное давление начнет падать, обещая скорые изменения в погоде, - рассказал ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.
Так, в понедельник температура воздуха будет плюс 23-25 градусов, ветер легкий, восточный 4-9 метров в секунду.
А уже во вторник и среду, 30 июня и 1 июля, в Петербурге ожидаются дожди, ливни и местами пройдут грозы. Днем температура воздуха будет держаться на уровне плюс 20-22 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU