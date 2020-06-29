2020-06-29T16:21:40+03:00
Происшествия

Таксист, спасший доцента Соколова в ночь убийства, дал первые показания в суде

Гарик Айвазян признал в подсудимом того самого человека, который чуть не утонул в Мойке
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Олег Соколов чуть не утонул в реке Мойке после убийства сожительницы.Олег Соколов чуть не утонул в реке Мойке после убийства сожительницы.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В городском суде Санкт-Петербурга 29 июня началось очередное заседание по делу доцента Соколова, которого обвиняют в убийстве своей 24-летней любовницы. Сегодня в суде заслушали таксиста, который в ночь на 9 ноября 2019 года спас упавшего в ледяную Мойку историка. 49-летний Гарик Айвазян рассказал, как это было.

- В ту ночь я остановился на набережной Мойки, чтобы подышать воздухом и переобуться в тапочки, - вспоминает детали Айвазян. - Вдруг услышал голос "Помогите!" Я тут же сел в машину, назад дал чуть-чуть, и увидел в воде человека недалеко от берега. Я развернулся и подъехал к нему, чтобы помочь. Спустился вниз, у дома 94-96 попытался его вытащить, но не смог. Достал лишь рюкзак, который тоже был с ним в воде. Тогда я стал звонить в экстренные службы.

- Подсудимый не возражал? - уточняет гособвинитель.

- Особо не возражал, но сказал: "Лучше ты мне помоги", - рассказал Айвазян. - Но я все равно вызвал подмогу. Пока ждали скорую, он сказал, как оказался в воде. Поскользнулся. Когда приехали спасатели и врачи, его посадили в машину, рюкзак и куртку тоже туда положили.

Напомним, 8 ноября 2019 года историк Олег Соколов во время ссоры с Анастасией Ещенко застрелил ее, а потом расчленил. Останки женщины он выносил в пакетах и выбрасывал в реку Мойку. По предварительным данным, трагедия произошла на почве ревности. Молодая сожительница Соколова, по его заверению, не разрешала ему встречаться с детьми от предыдущего брака, что его раздражало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доцент института истории СПбГУ убил и расчленил студентку»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за рекламы сосисок с яйцами, которые «стоят по утрам», возбудили дело
Бесхозная мина третий день лежит на улице в Пушкинском районе
Агрохолдинг «Выборжец» запустит сервис доставки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Памятник Александру Блоку откроют в Санкт-Петербурге
Такси сгорело на дороге у метро «Улица Дыбенко»
Любителей экстремального селфи сняли с Американского моста в Санкт-Петербурге
12 амбулаторий откроют для петербургских дачников
Визовый центр Великобритании возобновил работу в Санкт-Петербурге
Все фонтаны Санкт-Петербурга запустили 29 июня
Двое мужчин поломали ноги и спину, неудачно прыгнув с берега в карьер в Ленинградской области
Ливни и грозы придут в Ленинградскую область 30 июня
Таксист, спасший доцента Соколова в ночь убийства, дал первые показания в суде
Движение на Московском проспекте ограничат с 1 июля на полтора месяца
Около трех десятков человек задержаны во время ночных гуляний на Рубинштейна и Дворцовой площади
Петербуржец два года насиловал дочь-подростка
Столицу Ленинградской области на 2022 год выберут 1 августа
Поезд сбил насмерть петербуржца в Ленинградской области
Онлайн-гипермаркет «Утконос» откроется в Санкт-Петербурге
Наркокурьер попался полиции, когда пытался избавиться от рюкзака с марихуаной в Санкт-Петербурге
Подростки устроили «грязные танцы» в центре Санкт-Петербурга
Движение на трассе «Кола» полностью перекроют в Ленинградской области 30 июня
Трансляцию «Алых парусов» посмотрели в 30 странах мира
Гигантский пчелиный улей появился на балконе жилого дома в Кудрово
Более 10 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Двух курьеров задержали за нецензурные надписи на полицейской машине в Санкт-Петербурге
100-летнюю пенсионерку обокрали лже-электрики в Санкт-Петербурге