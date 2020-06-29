Таксист, спасший доцента Соколова в ночь убийства, дал первые показания в суде

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:21:40+03:00

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В городском суде Санкт-Петербурга 29 июня началось очередное заседание по делу доцента Соколова, которого обвиняют в убийстве своей 24-летней любовницы. Сегодня в суде заслушали таксиста, который в ночь на 9 ноября 2019 года спас упавшего в ледяную Мойку историка. 49-летний Гарик Айвазян рассказал, как это было.

- В ту ночь я остановился на набережной Мойки, чтобы подышать воздухом и переобуться в тапочки, - вспоминает детали Айвазян. - Вдруг услышал голос "Помогите!" Я тут же сел в машину, назад дал чуть-чуть, и увидел в воде человека недалеко от берега. Я развернулся и подъехал к нему, чтобы помочь. Спустился вниз, у дома 94-96 попытался его вытащить, но не смог. Достал лишь рюкзак, который тоже был с ним в воде. Тогда я стал звонить в экстренные службы.

- Подсудимый не возражал? - уточняет гособвинитель.

- Особо не возражал, но сказал: "Лучше ты мне помоги", - рассказал Айвазян. - Но я все равно вызвал подмогу. Пока ждали скорую, он сказал, как оказался в воде. Поскользнулся. Когда приехали спасатели и врачи, его посадили в машину, рюкзак и куртку тоже туда положили.

Напомним, 8 ноября 2019 года историк Олег Соколов во время ссоры с Анастасией Ещенко застрелил ее, а потом расчленил. Останки женщины он выносил в пакетах и выбрасывал в реку Мойку. По предварительным данным, трагедия произошла на почве ревности. Молодая сожительница Соколова, по его заверению, не разрешала ему встречаться с детьми от предыдущего брака, что его раздражало.

ИСТОЧНИК KP.RU