2020-06-29T16:33:53+03:00
Происшествия

Любителей экстремального селфи сняли с Американского моста в Санкт-Петербурге

Парочку поймали, когда они пытались залезть на опору железнодорожной переправы
Лилия КОЗЛОВА
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На Обводном канале поймали любителей экстремального селфиНа Обводном канале поймали любителей экстремального селфиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге поймали любителей экстремального селфи, которые пытались сделать эффектную фотографию, но опасную для жизни. В понедельник, 29 июня 2020 года, в управлении на транспорте МВД рассказали, что парочку сняли с железнодорожного Американского моста черед Обводный канал, когда те уже ползали по его опорам.

- Установлено, что двадцатилетняя местная жительница совместно со своим знакомым, 28-летним жителем Волгограда, решили сделать «селфи». Для этого, нарушая меры безопасности, они перешли через железнодорожные пути и попытались забраться на опоры моста, - рассказали в УТ МВД.

Сфотографироваться молодые люди не успели, так как их быстро выявили полицейские и отправили в дежурную часть для разбирательства.

В отделе на них составили протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, транспортным полицейские разъяснили молодой паре правила поведения вблизи железнодорожного полотна и еще раз напомнили им о том, что за такие «селфи» легко поплатиться жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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