Такси сгорело на дороге у метро «Улица Дыбенко»

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:49:07+03:00

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Такси не выдержало царящей в городе жары и загорелось прямо на дороге. Все произошло днем 29 июня у метро «Улица Дыбенко». Свидетелями происшествия стали местные жители, снявшие ЧП на камеру мобильного телефона.

- Загорелся Uber на перекрестке улицы Дыбенко и проспекта Большевиков, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На карах записи видно, что пламя вспыхнуло под капотом машины. Поначалу водитель сам пытался потушить свой «Датсун», однако мощности одного автомобильного огнетушителя не хватило. На помощь подоспели проезжавшие мимо водители. Они забросали огонь подручными средствами и залили пеной из огнетушителей.

Надо сказать, что таксисту в этом отношении еще повезло, ведь выгорел лишь моторный отсек. Обычно вспыхнувшая машина превращается в обгорелый каркас всего за пару минут, еще до приезда пожарных.

Такси загорелось у метро "Дыбенко".Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU