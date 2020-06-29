Памятник Александру Блоку откроют в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге появится памятник Александру Блоку. Об этом в понедельник, 29 июня 2020 года, сообщил губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства.
- Мы должны увековечивать память о выдающихся исторических личностях. Великие поэты и писатели, композиторы и художники, архитекторы прославили наш город. Александра Блока часто называют самыми петербургским поэтом. В ноябре этого года исполнится 140 лет со дня его рождения. И памятник ему, безусловно, может стать украшением города, - сказал Александр Беглов.
Памятник поэту будет установлен на бульваре на улице Декабристов недалеко от музея-квартиры Блока. Сегодня городским правительством одобрены соответствующие поправки в закон, которые касаются конкретного участка у дома 57 на бульваре улицы Декабристов. Он будет включен в перечень территорий, где разрешено устанавливать произведения.
Также градоначальник отметил, что необходимо благоустроить территорию на самом бульваре, а также на улицах рядом, чтобы новое общественное пространство выглядело достойно и соответствовало лучшим петербургским стандартам.
ИСТОЧНИК KP.RU