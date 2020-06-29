2020-06-29T17:04:27+03:00
Общество

Агрохолдинг «Выборжец» запустит сервис доставки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Так, жители смогут покупать всегда свежие овощи и зелень
Лилия КОЗЛОВА
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Агрохолдинг «Выборжец» запускает собственный сервис доставкиАгрохолдинг «Выборжец» запускает собственный сервис доставкиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге и некоторых городах Ленинградской области появится новая доставка свежих овощей и зелени. В понедельник, 29 июня 2020 года, агрохолдинг «Выборжец» сообщил, что собирается запустить свой сервис.

- Из-за сложной логистической цепочки ритейлеров наша продукция попадает на полки сетевых магазинов только на 3-й или 5-й день после сбора. В результате жители города и области не имеют доступа к свежим овощам и зелени, которые мы производим на границе регионов. Эта проблема будет решена с помощью сервиса доставки, - рассказала директор по маркетингу агрохолдинга «Выборжец» Ксения Хохлова.

На производстве овощи собираются с 6 до 8 утра, а уже с 9 часов компания будет готова продавать продукты в максимально свежем виде. Заказ можно будет сделать с 8 до 20 часов на сайте «Выборжеца». Доставка будет бесплатной, а минимальная сумма покупки составит 2000 рублей. Оплата возможна как наличными, так и банковской картов.

Воспользоваться доставкой смогут покупатели из всех районов Санкт-Петербурга и из трех ближайших к нему городов Всеволожского района Ленинградской области: Мурино, Кудрово и Всеволожска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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