2020-06-29T17:07:07+03:00
Происшествия

Бесхозная мина третий день лежит на улице в Пушкинском районе

Боеприпас нашли при земляных работах в поселке Александровская
Петр КИБЕР
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В поселке Александровская Пушкинского района нашли мину. Фото: vk.com/spb_todayВ поселке Александровская Пушкинского района нашли мину. Фото: vk.com/spb_today
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Жители поселка Александровская жалуются на бесхозную мину времен войны, которую уже три дня не могут вывезти с улицы. Боеприпас был найден при земляных работах – канаву копали. Снаряд аккуратно (чего делать не стоило) достали из земли и вызвали полицию. Но дальше дело не пошло.

- Полицейские сказали, что этим не занимаются и передали информацию военным. Но уже третий день за находкой никто не приезжает, - пишут жители поселка в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Что именно они откопали, люди точно не знают. По некоторым предположениям. Это может быть минометная мина. Но в любом случае, лежащий на дороге снаряд представляет явную опасность.

Пользователи соцсетей тут же начали упражняться в остроумии и предложили несколько крайне опасных идей, как избавиться от снаряда. Однако более серьезные люди посоветовали ни в коем случае не трогать мину, которая наверняка проржавела и может рвануть в любой момент.

Напомним, что при нахождении снарядов времен войны, надо звонить по номеру «112».

На то, что находку не могут вывезти уже три дня, жители жалуются в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

На то, что находку не могут вывезти уже три дня, жители жалуются в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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