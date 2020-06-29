Из-за рекламы сосисок с яйцами, которые «стоят по утрам», возбудили дело
Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило административное дело против одного из городских кафе. Причиной стала «непристойная» реклама, в частности, с яйцами и сосиской, которые «стоят по утрам».
- В УФАС поступили жалобы от жителей культурной столицы на неэтичную рекламу кафе «Щелкунчик». А именно, на рекламные баннеры с текстом: «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак» и неэтичным изображением, - сообщает пресс-служба антимонопольного управления.
Кроме призыва зайти на завтрак из сосиски с яичницей и помидорами, рестораторы зазывали горожан плакатами с текстом «22 сантиметра удовольствия» (про колбаски); «Ешьте и худейте», где буква «д» сделана почти невидимой (про вегетарианское меню) и так далее.
В УФАС посчитали, что подобная реклама неэтична и возбудили административное производство. Рассмотрение его по существу назначено на 14 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU