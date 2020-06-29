Клумбы в виде коронавируса появились на Крестовском острове

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:50:08+03:00

Футбольные мячики так себе, а на коронавирус действительно похоже. Фото: "Невские новости".

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«Коронавирусные» клумбы появились в Приморском парке Победы. Необычные творения садоводов, сильно напоминающие модель опасного вируса, заметили гулявшие неподалеку от «Диво Острова» горожане. Впрочем, изначально дизайнеры задумывали совсем иное.

- Цветочная композиция действительно напоминает коронавирус. Однако, садовники задумывали изобразить футбольный мяч — через этот парк проходит путь к футбольному стадиону, где играет «Зенит», - пишут «Невские новости».

Увы, но выбранная расцветка шарообразной клумбы и красноватые цветы на ней, действительно гораздо больше похожи на коронавирус, чем на черно-белый футбольный мяч. Если бы опасной болезни не существовало в принципе, вряд ли на это кто-нибудь обратил внимание, но пандемия сильно изменила сознание горожан.

Напомним, что Приморский парк Победы открылся для посещения с 28 июня. А вот аттракционы в «Диво Острове» пока не работают.

Такую модель коронавируса создали ученые.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ИСТОЧНИК KP.RU