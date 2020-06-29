Петербуржцы заполонили Новую Голландию в первый день работы

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:44:44+03:00

В первый день работы в Новую Голландию пришли сотни человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Новая Голландия открылась для посещения с 29 июня. И тут же остров заполонили сотни горожан. Несмотря на то, что пока часть развлечений и ресторанов недоступны, люди с удовольствием загорают на травке или сидят на набережной канала с едой.

- Друзья, мы открыты. Для вашей безопасности просим соблюдать вас несколько несложных правил: оставайтесь дома, если чувствуете любые симптомы болезни, тщательно мойте руки с мылом. Носите маску и перчатки и сохраняйте дистанцию не менее 1,5 метров от окружающих вас людей, - сообщает пресс-служба Новой Голландии.

Пока пространство работает с ограничениями – рестораны работают только навынос, а вход в корпус «Бутылка» закрыт. Отсутствуют уличные скамейки и пуфы. Зато есть и хорошая новость: с 29 июня также открылась и новая часть острова вокруг отреставрированного «Дома 12». Здесь появилась пешеходная Садовая аллея.

Большая часть кафе и ресторанов работает только навынос. Терраса - по записи.Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU