Губернатор Санкт-Петербурга поздравил горожан с Днем кораблестроителя

29 Июнь 2020 2020-06-29T20:58:22+03:00

В 1667 году был издан указ о строительстве первого русского корабля — фрегата «Орел»

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Губернатор Санкт-Петербурга поздравил корабелов Северной столицы с их профессиональным праздником – Днем кораблестроителя. Он отмечается 29 июня, в день, когда царем Алексеем Михайловичем Романовым в 1667 году был издан указ о строительстве по государственному заказу первого русского корабля — фрегата «Орел».

- Санкт-Петербург со времен своего основания является крупнейшей верфью России, лидером отечественного судостроения. Сегодня наш город вносит существенный вклад в развитие отрасли, играет ведущую роль в научных исследованиях и подготовке кадров для модернизации российского флота, - говорится в тексте поздравления губернатора, опубликованном на сайте Смольного.

Глава города поблагодарил всех корабелов за труд и отметил, что несмотря на коронавирус и сопутствующие ему ограничения, верфи Северной столицы полностью выполнили обязательства перед заказчиками.

Только за первые шесть месяцев 2020 года петербургские предприятия спустили на воду семь и заложили еще 13 кораблей и судов.

ИСТОЧНИК KP.RU