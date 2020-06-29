2020-06-29T21:27:48+03:00
Спорт

Стала известна дата и время начала матча «Зенит»-«Спартак» в 1/2 Кубка России

Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза
Петр КИБЕР
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"Зенит" сыграет" со "Спартаком" в Кубке России 19 июля."Зенит" сыграет" со "Спартаком" в Кубке России 19 июля.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) определила дату и время проведений полуфинальных матчей Кубка России. По итогам заседания стало известно, когда сыграют «Урал» с «Химками», а также «Зенит» со «Спартаком».

- Назначить проведение матчей ФК «Урал» (Екатеринбург) - ФК «Химки» (Московская область) и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) - ФК «Спартак» (Москва) на 19 июля 2020 года, - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

При этом первый матч начнется в Екатеринбурге в 15:00 по местному времени (13:00 Мск), то стартовый свисток в Санкт-Петербурге прозвучит тремя с половиной часами позднее – в 18:30 по Москве.

Пока неизвестно, какие будут действовать на тот момент ограничения и сколько зрителей сможет лично присутствовать на стадионе. Напомним, что первую после перерыва игру с «Крыльями Советов» с трибун «Газпром Арены» смотрели 6,5 тысяч болельщиков «Зенита».

ИСТОЧНИК KP.RU

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