2020-06-29T21:42:06+03:00
Общество

Длинная очередь встала у офиса «Аэрофлота» в центре Санкт-Петербурга

Десятки человек собрались у касс на улице Рубинштейна
Петр КИБЕР
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К офису "Аэрофлота" на Рубинштейна выстроилась очередь. Фото: "Невские новости".К офису "Аэрофлота" на Рубинштейна выстроилась очередь. Фото: "Невские новости".
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Большая очередь выстроилась днем в самом центре Санкт-Петербурга у офиса авиакомпании «Аэрофлот». На улице Рубинштейна перед входом стояли десятки человек, которые хотели лично вернуть билеты или купить новые.

- Офис открыт до 19:00. Талоны выдают до 18:00, а очередь двигается медленно. Кто-то пришел сдавать билеты, а кто-то купить. Молодой человек из очереди рассказал, что в Пулково билеты не продаются, а ему нужно улететь домой в Калининград, - пишут «Невские новости».

Причиной для личного визита в офис для большинства посетителей стала невозможность решить все вопросы онлайн. Например, авиабилеты со скидкой на субсидируемые маршруты, купить по интернету нельзя.

Несмотря на то, что люди старались держать социальную дистанцию, получалось это не у всех. А из-за того, что внутрь пускали только по одному, то все ждущие в очереди были вынуждены стоять на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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