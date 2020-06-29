2020-06-29T22:31:57+03:00
Общество

Беглов: Эпидемия в Санкт-Петербурге пошла на спад

Об этом глава города заявил в программе «Губернаторский эфир»
Петр КИБЕР
Поделиться:
Глава Петербурга заявил, что эпидемия в городе пошла на спад.Глава Петербурга заявил, что эпидемия в городе пошла на спад.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге пошла на спад. Об этом в эфире программы «Губернаторский эфир» заявил глава города Александр Беглов. По его мнению, Северная столица постепенно возвращается к нормальной жизни.

- Важно, что голосование (1 июля – прим. ред.) пройдет на спаде эпидемии. Ситуация пока сложная, но город возвращается к обычной жизни. Коэффициент распространения коронавируса держится на уровне ниже единицы. Выздоравливает больше людей, чем заболевает, - заявил губернатор в эфире «Радио России».

По словам главы города, если раньше медики фиксировали удвоение числа инфицированных каждые 5 дней, то сейчас это происходит раз в месяц. Есть ощутимый прогресс по ситуации с тяжелыми больным, снижается количество госпитализированных. А новых зараженных в разы меньше, чем выздоровевших.

Несмотря на определенный оптимизм, ситуация остается непростой, а Смольный продолжает подготовку в возможной второй волне коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СК рассказал о ходе расследования гибели 12-летней петербурженки на отдыхе в Турции
Беглов: Эпидемия в Санкт-Петербурге пошла на спад
Баклан пришел на участок для голосования в Петербурге
Длинная очередь встала у офиса «Аэрофлота» в центре Санкт-Петербурга
Стала известна дата и время начала матча «Зенит»-«Спартак» в 1/2 Кубка России
Губернатор Санкт-Петербурга поздравил горожан с Днем кораблестроителя
Гнавший КамАЗ перевернулся на Зеленогорском шоссе
Петербуржцы заполонили Новую Голландию в первый день работы
«Водоканал» вновь открыл больше 130 общественных туалетов
МЧС предупреждает о ливнях и грозах 30 июня
Измайловский сад Санкт-Петербурга откроется с 1 июля
Клумбы в виде коронавируса появились на Крестовском острове
Из-за рекламы сосисок с яйцами, которые «стоят по утрам», возбудили дело
Бесхозная мина третий день лежит на улице в Пушкинском районе
Агрохолдинг «Выборжец» запустит сервис доставки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Памятник Александру Блоку откроют в Санкт-Петербурге
Такси сгорело на дороге у метро «Улица Дыбенко»
Любителей экстремального селфи сняли с Американского моста в Санкт-Петербурге