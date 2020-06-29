Беглов: Эпидемия в Санкт-Петербурге пошла на спад

29 Июнь 2020 2020-06-29T22:31:57+03:00

Глава Петербурга заявил, что эпидемия в городе пошла на спад. Фото: Олег ЗОЛОТО

Об этом глава города заявил в программе «Губернаторский эфир»

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Эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге пошла на спад. Об этом в эфире программы «Губернаторский эфир» заявил глава города Александр Беглов. По его мнению, Северная столица постепенно возвращается к нормальной жизни.

- Важно, что голосование (1 июля – прим. ред.) пройдет на спаде эпидемии. Ситуация пока сложная, но город возвращается к обычной жизни. Коэффициент распространения коронавируса держится на уровне ниже единицы. Выздоравливает больше людей, чем заболевает, - заявил губернатор в эфире «Радио России».

По словам главы города, если раньше медики фиксировали удвоение числа инфицированных каждые 5 дней, то сейчас это происходит раз в месяц. Есть ощутимый прогресс по ситуации с тяжелыми больным, снижается количество госпитализированных. А новых зараженных в разы меньше, чем выздоровевших.

Несмотря на определенный оптимизм, ситуация остается непростой, а Смольный продолжает подготовку в возможной второй волне коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU