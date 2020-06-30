2020-06-30T08:22:34+03:00
Общество

Ветер, дожди и грозы сменили жару в Санкт-Петербурге 30 июня

Солнце и голубое небо затянуло серой пеленой
Лилия КОЗЛОВА
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Дожди и ветер пришли в Петербург 30 июняДожди и ветер пришли в Петербург 30 июняФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Солнечная и жаркая погода закончилась в Санкт-Петербурге. С самого утра вторника, 30 июня 2020 года, небо над городом затянуто серыми тучами, по крышам барабанит дождь, коего давно не было в Северной столице. Циклон в городе изменился, принеся с собой ветер, дожди и грозы.

- Сегодня, 30 июня, за метеорологические условия Санкт-Петербурга будет отвечать активный циклон, центр которого в середине дня окажется над югом Финляндии. Атмосферные фронты этого вихря сформируют облачную с прояснениями погоду, принесут дожди, в середине дня местами ливни с грозой, - рассказал ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, в Петербурге сегодня выпадет от 7 до 12 миллиметров осадков, что составляет около 1/5 июньской нормы, а на западе области дожди будут еще более сильными. Это значит, что подтоплений в в некоторых местах снова не миновать. Может стоит прихватить с собой резиновые сапоги.

Тем не менее, дождь – не значит, что будет холодно. Температура воздуха днем поднимется до 24-26 градусов. Ветер южный 7-12 метров в секунду, с порывами до 13-18. Атмосферное давление будет резко падать, вечером начнет расти, а его минимальное значений составит 743 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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