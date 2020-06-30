Фотографии цветущих лавандовых полей в Ленинградской области появились в социальной сети

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:57:03+03:00

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В Ленинградской области зацвели поля козлятника лекарственного. Его еще называют Ленинградской «лавандой» за визуальную схожесть. Фотографиями невероятно красивого явления в понедельник, 29 июня 2020 года, в социальной сети поделился губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Снимками поделился губернатор Ленобласти / Фото: Instagram Александр Дрозденко

- Неожиданно. Ленинградская "лаванда" - козлятник лекарственный . Гатчинский район. Всем хорошей недели. Замечайте красоту вокруг, - подписал снимки губернатор.

Александр Дрозденко уточнил, что поля на фотографиях находятся под Лугой , вдоль Киевского шоссе. Поэтому все желающие могут съездить туда и насладиться великолепным видом лично.

Поля находятся в Гатчинском районе, под Лугой вдоль Киевского шоссе / Фото: Instagram Александр Дрозденко

- Красота и многообразие природы Ленинградской области , настолько ярко выражено, что при развитие туризма в нашем крае , можно значительно увеличить и поступления в бюджет и бизнес климат в целом, - отметил в комментариях один из местных жителей.

Цветы называются кизляк лекарственный или Ленинградская лаванда / Фото: Instagram Александр Дрозденко

На это губернатор ответил, что полностью согласен с комментатором.

ИСТОЧНИК KP.RU