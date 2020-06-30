Фотографии цветущих лавандовых полей в Ленинградской области появились в социальной сети
В Ленинградской области зацвели поля козлятника лекарственного. Его еще называют Ленинградской «лавандой» за визуальную схожесть. Фотографиями невероятно красивого явления в понедельник, 29 июня 2020 года, в социальной сети поделился губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.
Снимками поделился губернатор Ленобласти / Фото: Instagram Александр Дрозденко
- Неожиданно. Ленинградская "лаванда" - козлятник лекарственный . Гатчинский район. Всем хорошей недели. Замечайте красоту вокруг, - подписал снимки губернатор.
Александр Дрозденко уточнил, что поля на фотографиях находятся под Лугой , вдоль Киевского шоссе. Поэтому все желающие могут съездить туда и насладиться великолепным видом лично.
Поля находятся в Гатчинском районе, под Лугой вдоль Киевского шоссе / Фото: Instagram Александр Дрозденко
- Красота и многообразие природы Ленинградской области , настолько ярко выражено, что при развитие туризма в нашем крае , можно значительно увеличить и поступления в бюджет и бизнес климат в целом, - отметил в комментариях один из местных жителей.
Цветы называются кизляк лекарственный или Ленинградская лаванда / Фото: Instagram Александр Дрозденко
На это губернатор ответил, что полностью согласен с комментатором.
ИСТОЧНИК KP.RU