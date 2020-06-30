2020-06-30T12:27:23+03:00
Общество

Десятки человек станцевали лезгинку у Казанского собора в Санкт-Петербурге

Горячие танцы компания устроила после празднования «Алых парусов» [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Горячая лезгинка у стен Казанского собора в ПетербургеГорячая лезгинка у стен Казанского собора в ПетербургеФото: принтскрин видео.
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В социальной сети появилось видео кавказских танцев в центре Санкт-Петербурге. Во вторник, 30 июня 2020 года, были опубликованы кадры, по словам автора, снятые на утро после празднования «Алых парусов». На них компания из нескольких десятков человек пляшет лезгинку у Казанского собора.

Некоторые комментаторы в соцсети начали возмущаться танцами перед православным храмом. Однако некоторые не согласились в этим замечанием.

- Ну лезгинка, ну молодежь, ну у Казанского, ну в белую ночь, ну в выпускной, ну с российским флагом, ну и что? Кого-то оскорбили, обидели, избили, унизили? Веселятся сограждане, сами в молодости по ночам танцевали, - заступился за ребят петербуржец.

На кадрах действительно танцующие ведут себя очень спокойно, не обращают внимание на прохожих. Некоторые люди снимают танцы. Музыка играет из припаркованной рядом машины.

Десятки человек станцевали лезгинку у Казанского собора .Так закончился праздник выпускников "Алые паруса". Интересно услышать мнение что это на ваш взгляд? Проявление неуважения или детские шалости? Пожалуйста напишите свое мнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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