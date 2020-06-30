2020-06-30T13:39:49+03:00
Происшествия

«Обочечник» на Range Rover обстрелял водителя за отказ уступить дорогу в Санкт-Петербурге

Конфликт произошел вечером 29 июня на Выборгском шоссе [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Водитель белого джипа устроил стрельбу в пробке на Выборгском шоссеВодитель белого джипа устроил стрельбу в пробке на Выборгском шоссеФото: принтскрин видео.
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Пробки выводят из себя многих автомобилистов. Вечером в понедельник, 29 июня 2020 года, один водитель не захотел пропускать перед собой Range Rover, который пытался объехать затор по обочине. В итоге мужчина на джипе не на шутку разозлится и достал из бардачка пистолет, чтобы настоять на своем.

- И еще к слову о неадекватах на дороге. Вчера мужчина не захотел пропускать «обочечника» на Выборгском шоссе в сторону Санкт-Петербурга, не доезжая Горского шоссе. Дальнейшее можете увидеть на видео, - появилась публикация видео инцидента в соцсети.

На кадрах видно, как из белого джипа выскакивает мужчина в майке, перезаряжая пистолет. Через пару секунд он направил оружие в сторону убегающего мужчины, слышны звуки выстрела. Однако на этом он не успокоился и побил капот автомобиля, в котором сидел автор видео.

Отмечается, что о конфликте уже известно полиции, которая разыскивает стрелка.

Мужчина на Range Rover обстрелял водителя за отказ уступить дорогу в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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