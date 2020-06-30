Пулково возобновляет круглосуточный режим работы

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:26:10+03:00

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Аэропорт Пулково возвращается к нормальной работе. С 1 июля 2020 года воздушная гавань Санкт-Петербурга снова будет работать круглосуточно из-за увеличения количества рейсов и расширения полетных программ. В терминале Пулково продолжается реализация мощного комплекса мер против распространения COVID-19.

- В аэропорту Санкт-Петербурга усилен режим уборки и дезинфекции помещений и контактных поверхностей, в том числе лифтов, лестниц, стоек регистрации, зон досмотра, трапов и пассажирских автобусов. Для дезинфекции применяются средства, обладающие противовирусной активностью. Воздух в терминале Пулково обеззараживается с помощью ультрафиолетовых рециркуляторов, - отметили в аэропорту.

В зонах регистрации, контроля и у выходов на посадку нанесена специальная разметка для соблюдения безопасной дистанции. Информационные наклейки о необходимости соблюдения дистанции размещены на креслах в залах ожидания аэропорта.

В заведениях Пулково и местах общего пользования на всем пути от зоны регистрации к выходам на посадку установлены дозаторы с антисептиком для рук. Пассажиры и встречающие могут приобрести маски, перчатки, антисептические гели и салфетки в специальных венднинговых автоматах при входе в аэропорт, в залах регистрации, ожидания внутренних рейсов и выдачи багажа, а также в магазинах и аптеках аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU