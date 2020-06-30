2020-06-30T14:26:10+03:00
Общество

Пулково возобновляет круглосуточный режим работы

Постоянная дезинфекция и обработка от коронавируса сохранится
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пулково вернется к круглосуточному режиму работы с 1 июляПулково вернется к круглосуточному режиму работы с 1 июляФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Аэропорт Пулково возвращается к нормальной работе. С 1 июля 2020 года воздушная гавань Санкт-Петербурга снова будет работать круглосуточно из-за увеличения количества рейсов и расширения полетных программ. В терминале Пулково продолжается реализация мощного комплекса мер против распространения COVID-19.

- В аэропорту Санкт-Петербурга усилен режим уборки и дезинфекции помещений и контактных поверхностей, в том числе лифтов, лестниц, стоек регистрации, зон досмотра, трапов и пассажирских автобусов. Для дезинфекции применяются средства, обладающие противовирусной активностью. Воздух в терминале Пулково обеззараживается с помощью ультрафиолетовых рециркуляторов, - отметили в аэропорту.

В зонах регистрации, контроля и у выходов на посадку нанесена специальная разметка для соблюдения безопасной дистанции. Информационные наклейки о необходимости соблюдения дистанции размещены на креслах в залах ожидания аэропорта.

В заведениях Пулково и местах общего пользования на всем пути от зоны регистрации к выходам на посадку установлены дозаторы с антисептиком для рук. Пассажиры и встречающие могут приобрести маски, перчатки, антисептические гели и салфетки в специальных венднинговых автоматах при входе в аэропорт, в залах регистрации, ожидания внутренних рейсов и выдачи багажа, а также в магазинах и аптеках аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Упавшее дерево расплющило машину с людьми на Институтском проспекте
Пять машин пострадали за час шторма в Санкт-Петербурге
Труп новорожденной девочки нашли в поселке Янино-1 Ленинградской области
120 магазинов, кафе и ресторанов закрылись в центре Санкт-Петербурга во время самоизоляции
Парки и скверы закрыли из-за шторма в Санкт-Петербурге 30 июня
Лидера мистической организации «Орден пути» задержали за крупное мошенничество в Санкт-Петербурге
Пулково возобновляет круглосуточный режим работы
«Лента» запустила сервис экспресс-доставки в Санкт-Петербурге
Обвиняемый в массовом убийстве 18-летней давности окажется в суде Санкт-Петербурга
«Обочечник» на Range Rover обстрелял водителя за отказ уступить дорогу в Санкт-Петербурге
Новый автомобильный завод Hyundai построят в Санкт-Петербурге
Петербурженка отсудила более 1,5 миллионов рублей у клиники за некачественную пластическую операцию
Новая дорога свяжет Санкт-Петербург и Финляндию
Десятки человек станцевали лезгинку у Казанского собора в Санкт-Петербурге
Останки пропавших без вести летчиков во время Великой Отечественной войны нашли в Ленинградской области
Петербуржцев предупредили о возможных подтоплениях во время ливня 30 июня
Военное следствие проводит обыски по делу об организации преступного сообщества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Новые рейсы в Геленджик и Ставрополь появились в Пулково
Появилось видео горящего автобуса на трассе «Сортавала» в Ленинградской области
Фотографии цветущих лавандовых полей в Ленинградской области появились в социальной сети
Более 15,5 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Эксперт объяснил, почему тесты часто не выявляют коронавирус
Парень нокаутировал грабителя и снял с него штаны за кражу телефона в Санкт-Петербурге
«Нечем дышать»: Густой дым и едкая гарь окутали Санкт-Петербург ночью 30 июня
Движение по Пискаревскому проспекту от КАД закрыто в связи с пожаром на таможенном терминале
Ветер, дожди и грозы сменили жару в Санкт-Петербурге 30 июня