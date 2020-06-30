2020-06-30T15:15:20+03:00
Общество

Парки и скверы закрыли из-за шторма в Санкт-Петербурге 30 июня

Петербуржцев предупредили о возможном падении деревьев
Лилия КОЗЛОВА
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Из-за надвигающегося шторма в Петербурге закрыли скверы и паркиИз-за надвигающегося шторма в Петербурге закрыли скверы и паркиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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На Санкт-Петербург надвигается шторм. Во вторник, 30 июня 2020 года, гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды: ливень, гроза, ветер до 23 метров в секунду. В связи с этим правительство города приняло решение закрыть все парки и скверы, чтобы обезопасить жителей.

- С 13:00 до окончания шторма закрыты Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад. Садово-парковым и дорожным предприятиям поручено вести наблюдение за вверенными территориями, чтобы оперативно принимать меры при возникновении нештатных ситуаций, - сообщили в комитете по благоустройству.

В случае падения деревьев, садовники должны будут в кратчайшие сроки освободить пешеходные зоны и обеспечить беспрепятственное движение транспорта по проезжей части. Дорожники также находятся в состоянии полной готовности, если понадобится бороться с осадками.

При ухудшении погодных условий Комитет рекомендует жителям и гостям города быть предельно осторожными, не парковать машины под деревьями, воздержаться от посещения территорий парков, садов и скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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