2020-06-30T15:38:44+03:00
Общество

120 магазинов, кафе и ресторанов закрылись в центре Санкт-Петербурга во время самоизоляции

Доля свободных помещений в городе достигла максимума последних пяти лет
Лилия КОЗЛОВА
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Во время пандемии на десяти основных улицах Петербурга закрылось 120 магазинов и кафеВо время пандемии на десяти основных улицах Петербурга закрылось 120 магазинов и кафеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге центр города сильно опустел. За время режима самоизоляции из-за коронавируса многие заведения и магазины не смогли вытянуть свой бизнес, поэтому были вынуждены закрыться. Как стало известно во вторник, 30 июня 2020 года, к концу второго квартала этого года доля свободных помещений в Петербурге увеличилась на 2,3 процента и достигла 11,6 процента, что стало максимальным значением за последние 5 лет.

- Количество арендаторов на десяти основных торговых улицах во 2-м квартале стало рекордно низким — всего 44. В центре города закрылось около 120 магазинов, кафе и ресторанов за последние три месяца, - рассказали эксперты из консалтинговой компании JLL.

Удивительно, что на улице Рубинштейна заведения смогли удержать свои места. Больше всего магазинов и ресторанов пропало с Владимирского проспекта, а отсутствие туристов на Невском вынудило позакрываться сувенирным лавкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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