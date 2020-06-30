2020-06-30T23:04:35+03:00
Общество

Футуристический белорусский автобус выйдет на улицы Санкт-Петербурга

Машину взял на тесты «Пассажиравтотранс»
Петр КИБЕР
Поделиться:
Новый зеленый МАЗ выйдет на тесты по улицам Петербурга. Фото: "Пассажиравтотранс"Новый зеленый МАЗ выйдет на тесты по улицам Петербурга. Фото: "Пассажиравтотранс"
Изменить размер текста:

В ближайшее время на улицах Санкт-Петербурга появится футуристичный автобус родом из братской Белоруссии. Пассажирскую машину взял на тесты один из крупных городских перевозчиков.

- На испытания в Санкт-Петербург прибыл новейший автобус белорусского производства МАЗ-303266. Благодаря футуристическому дизайну он не останется незамеченным на улицах, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Но главное, что эффектный дизайн - не единственным достоинство автобуса. Зеленый цвет кузова выбран неспроста, ведь двигатель МАЗа соответствует высшему экологическому стандарту Евро-6. То есть оказывает наименьшее воздействие на природу.

Также новинка приспособлена для маломобильных граждан, кондиционером и зарядками для телефонов в салоне.

Тестировать новейший МАЗ будут в течение шести месяцев, после чего перевозчик примет решение о возможной закупке таких машин для города.

На линию автобус выйдет во второй половине июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детей из Ленобласти, уехавших на отдых в Крым, вернут обратно домой
В Комплексе защитных сооружений показали, как дамба пережила шторм
Футуристический белорусский автобус выйдет на улицы Санкт-Петербурга
В Пулково прилетит рейс с россиянами из Индии и Индонезии
Движение на участке КАД от Шушар до Обухово ограничат на месяц
Упавшее дерево остановило движение электричек в районе Лахты
Петербургские спасатели 125 раз выезжали на вызовы из-за шторма
В подъезде дома на Маршала Казакова пошел дождь
На избирательном участке в Санкт-Петербурге фотографу сломали руку
На КАД на месяц перекроют движение
Упавшее дерево расплющило машину с людьми на Институтском проспекте
Пять машин пострадали за час шторма в Санкт-Петербурге
Труп новорожденной девочки нашли в поселке Янино-1 Ленинградской области
120 магазинов, кафе и ресторанов закрылись в центре Санкт-Петербурга во время самоизоляции
Парки и скверы закрыли из-за шторма в Санкт-Петербурге 30 июня
Лидера мистической организации «Орден пути» задержали за крупное мошенничество в Санкт-Петербурге