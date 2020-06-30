Футуристический белорусский автобус выйдет на улицы Санкт-Петербурга

30 Июнь 2020 2020-06-30T23:04:35+03:00

Новый зеленый МАЗ выйдет на тесты по улицам Петербурга. Фото: "Пассажиравтотранс"

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В ближайшее время на улицах Санкт-Петербурга появится футуристичный автобус родом из братской Белоруссии. Пассажирскую машину взял на тесты один из крупных городских перевозчиков.

- На испытания в Санкт-Петербург прибыл новейший автобус белорусского производства МАЗ-303266. Благодаря футуристическому дизайну он не останется незамеченным на улицах, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Но главное, что эффектный дизайн - не единственным достоинство автобуса. Зеленый цвет кузова выбран неспроста, ведь двигатель МАЗа соответствует высшему экологическому стандарту Евро-6. То есть оказывает наименьшее воздействие на природу.

Также новинка приспособлена для маломобильных граждан, кондиционером и зарядками для телефонов в салоне.

Тестировать новейший МАЗ будут в течение шести месяцев, после чего перевозчик примет решение о возможной закупке таких машин для города.

На линию автобус выйдет во второй половине июля.

ИСТОЧНИК KP.RU