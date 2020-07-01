Ливни и грозы грянут 1 июля в Санкт-Петербурге

1 Июль 2020 2020-07-01T07:36:43+03:00

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Минувший вторник, 30 июня, принес Санкт-Петербургу много разрушений во время шторма. Повалены десятки деревьев, оборваны электропровода, разбиты машины, пострадали люди. Начало нового месяца тоже принесет петербуржцам грозы и ливни. В среду, 1 июля 2020 года, в Санкт-Петербурге ожидается солнечная погода, но с грозовыми тучами.

- Над Питером господствует циклон. В первый день июля синоптическая ситуация в Санкт-Петербурге будет представлена тыловой, холодной частью циклона, центр которого уходит на Кольский полуостров. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Температурный фон при этом ожидается в пределах календарной нормы, - рассказал ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха днем ожидается плюс 20-22 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU