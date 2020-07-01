2020-07-01T10:25:10+03:00
Происшествия

Задержан подозреваемый, убивший пенсионерку в парке Александрино в Санкт-Петербурге

Мужчина попался на очередном преступлении 1 июня
Лилия КОЗЛОВА
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Задержан подозреваемый, нанесший смертельное ранение пожилой женщине в парке АлександриноЗадержан подозреваемый, нанесший смертельное ранение пожилой женщине в парке АлександриноФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого, который нанес смертельное ранение пенсионерке в парке Александрино ради ограбления. Мужчину поймали в Калининском районе в среду, 1 июля 2020 года, после очередного нападения.

- Полицейские узнали в нем подозреваемого, разыскиваемого по ориентировке за жестокое нападение на пожилую женщину в парке на юго-западе Петербурга, - рассказали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу.

Мужчину разыскивали с 23 июня, после того, как он напал на 75-летнюю женщину, пырнув ее ножом в живот и похитив сумку. Пострадавшая с множественными колото - резаными ранениями была госпитализирована в больницу в крайне тяжелом состоянии, где впоследствии скончалась. Личность нападавшего была вскоре установлена, на его розыск были ориентированы все патрульные наряды полиции.

Задержали преступника после очередного нападения. Женщина смогла убежать и рассказать все полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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