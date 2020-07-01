2020-07-01T13:37:00+03:00
Происшествия

Сбой движения поездов произошел на «красной» ветке петербургского метро днем 1 июля

Оборудование упало на пути на станции «Кировский завод»
Лилия КОЗЛОВА
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На красной ветке петербургского метрополитена произошел сбой движенияНа красной ветке петербургского метрополитена произошел сбой движенияФото: СОЦСЕТИ
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Днем в среду, 1 июля 2020 года, в метрополитене Санкт-Петербурга произошел сбой в работе движения поездов. Небольшое ЧП произошло на станции метро «Кировский завод» на «красной ветке». Оборудование упало на пути и временно заблокировало движение.

- С 12:52 часов из-за попадания оборудования на путь станции «Кировский завод», движение по Линии 1 осуществляется на участке «Девяткино» - «Нарвская», - сообщили в пресс-службе метрополитена.

О сбое сразу же сообщили и сами пассажиры, публиковав сообщения в социальных сетях. На фотографиях видно не довольных людей, которые толпятся на платформе.

Однако для устранения проблемы времени потребовалось не много. Спустя 15 минут посторонний предмет достали с путей, и поезда продолжили движение по всей ветке.

На данный момент метрополитен работает в штатном режиме. Напомним, что на время пандемии метро работает до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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