У одного из членов избирательной комиссии в Петербурге подтвердили коронавирус
О ходе голосования по поправкам в Конституцию в медиацентре Дома журналиста Петербурга сообщил пресс-секретарь Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский.
- Голосование проходит спокойно: по данным на 12:00, поступило всего 10 обращений, - отметил он. - Ситуации разбираются.
Проголосовать в Петербурге с 25 июня, по цифрам на полдень, успели 2 390 088 человек. Явка составляет 62,17 процента.
- Ситуация в ТИК 5 получила огласку, и мы вынуждены ее прокомментировать, - добавил Марголин-Каганский. – У одного из членов положительный тест на коронавирус. Сейчас он чувствует себя хорошо.
Соблюдая медицинскую тайну, о количестве заболевших коронавирусом на всех избирательных участках в целом не сообщают. При этом в Горизбиркоме заверяют, что все комиссии работоспособны, а в резерве находятся еще 10 000 специалистов, готовых заменить коллег.
ИСТОЧНИК KP.RU