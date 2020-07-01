У одного из членов избирательной комиссии в Петербурге подтвердили коронавирус

1 Июль 2020 2020-07-01T14:24:54+03:00

В Горизбиркоме подтвердили, что в ТИК 5 Петербурга у нескольких членов избирательной комиссии подтвердили коронавирус. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пресс-секретарь Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский заверил, что сейчас заболевший чувствует себя хорошо

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О ходе голосования по поправкам в Конституцию в медиацентре Дома журналиста Петербурга сообщил пресс-секретарь Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский.

- Голосование проходит спокойно: по данным на 12:00, поступило всего 10 обращений, - отметил он. - Ситуации разбираются.

Проголосовать в Петербурге с 25 июня, по цифрам на полдень, успели 2 390 088 человек. Явка составляет 62,17 процента.

- Ситуация в ТИК 5 получила огласку, и мы вынуждены ее прокомментировать, - добавил Марголин-Каганский. – У одного из членов положительный тест на коронавирус. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Соблюдая медицинскую тайну, о количестве заболевших коронавирусом на всех избирательных участках в целом не сообщают. При этом в Горизбиркоме заверяют, что все комиссии работоспособны, а в резерве находятся еще 10 000 специалистов, готовых заменить коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU