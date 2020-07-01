2020-07-01T14:24:54+03:00
Общество

У одного из членов избирательной комиссии в Петербурге подтвердили коронавирус

Пресс-секретарь Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский заверил, что сейчас заболевший чувствует себя хорошо
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
В Горизбиркоме подтвердили, что в ТИК 5 Петербурга у нескольких членов избирательной комиссии подтвердили коронавирус.В Горизбиркоме подтвердили, что в ТИК 5 Петербурга у нескольких членов избирательной комиссии подтвердили коронавирус.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

О ходе голосования по поправкам в Конституцию в медиацентре Дома журналиста Петербурга сообщил пресс-секретарь Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский.

- Голосование проходит спокойно: по данным на 12:00, поступило всего 10 обращений, - отметил он. - Ситуации разбираются.

Проголосовать в Петербурге с 25 июня, по цифрам на полдень, успели 2 390 088 человек. Явка составляет 62,17 процента.

- Ситуация в ТИК 5 получила огласку, и мы вынуждены ее прокомментировать, - добавил Марголин-Каганский. – У одного из членов положительный тест на коронавирус. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Соблюдая медицинскую тайну, о количестве заболевших коронавирусом на всех избирательных участках в целом не сообщают. При этом в Горизбиркоме заверяют, что все комиссии работоспособны, а в резерве находятся еще 10 000 специалистов, готовых заменить коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ликвидатор аварии на Чернобльской АЭС умер в Сосновом Бору
«Зенит» обыгрывает «Тамбов»после первого тайма
Редкое издание «Горя от ума» с рукописными дополнениями, выставили на аукцион
Общественная палата Петербурга – о голосовании по поправкам в Конституцию: «Такой высокой явки не ожидали»
В Лужском психинтернате произошла еще одна вспышка коронавируса
Хирургу, едва не погубившему пациентку, дали год колонии
Тройное ДТП произошло в дождь на Мурманском шоссе
Елизавету Боярскую из-за долга ищут судебные приставы
Макаров рассказал о ходе голосования по поправкам в Конституцию в Санкт-Петербурге
Стало известно, что упало на рельсы красной линии метро 1 июля
В Петербурге по поправкам в Конституцию проголосовало более 2,5 миллиона избирателей
«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Тамбовом»
Стая собак покусала 12-летнего мальчика в Ленинградской области
Дворцовый мост окрасился в триколор российского флага
Молодожены штурмуют ЗАГСы Санкт-Петербурга после карантина
Джип въехал в стеклянную витрину кафе-шаверма в Санкт-Петербурге
Первый после карантина поезд из Калининграда в Санкт-Петербург отправился 1 июля